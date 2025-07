Io e mio marito siamo in crisi | clamoroso l’amatissimo volto scoppia in lacrima in Rai I Ecco tutta la verità della coppia

In Italia, il trend di matrimoni, separazioni e divorzi è in continua evoluzione. Lo scorso anno, sono stati celebrati 184.207 matrimoni, con un calo del 2,6% rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente, le separazioni sono state circa 82.392 e i divorzi 79.875, mostrando una diminuzione rispetto agli anni passati. Nonostante i dati più recenti mostrino una leggera diminuzione di separazioni e divorzi in termini assoluti, la tendenza a lungo termine indica che una percentuale significativa di matrimoni non supera il decennio.

“Di nuovo incinta e in crisi col marito”. Bomba sulla conduttrice tv: “Sta davvero giù” - Un velo di mistero e apprensione aleggia su una delle coppie più amate degli ultimi tempi, gettando ombre su quella che fino a pochi mesi fa sembrava una favola moderna.

“Nancy Brilli veniva da me a piangere perché era in crisi con il fidanzato, poi è andata con mio marito. L’ho perdonata ma non dimentico”: parla Elena Sofia Ricci - “ Ho perdonato Nancy Brilli per il tradimento col mio ex marit o ma non dimentico”. Elena Sofia Ricci concede poche interviste ma ogni volta che parla fa clamore.

Caryl Menghetti, l'omicidio del marito e l'ossessione per i pedofili: «Temevo per mia figlia. Con Diego eravamo in crisi» - Caryl Menghetti attualmente si trova in una Rems, dopo l'omicidio del marito Diego Rota, per cui è imputata davanti al tribunale di Bergamo.

