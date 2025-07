Intreccio Paixao | Marsiglia in vantaggio Roma e Leeds sullo sfondo

Paixao sembra aver preso una decisione chiara per il suo futuro: vuole trasferirsi all’ Olympique Marsiglia. L’esterno offensivo brasiliano del Feyenoord avrebbe giĂ raggiunto un accordo personale con il club francese, ma il trasferimento non è ancora ufficiale: manca infatti l’intesa definitiva tra le societĂ . Nel frattempo, non mancano le alternative: secondo Foot Mercato, anche il Leeds United si è mosso concretamente per il giocatore, presentando un’offerta da 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro), molto vicina alla valutazione del Feyenoord. Il club inglese sarebbe anche pronto a rilanciare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

