Inter U23, le ultime sulle mosse di calciomercato della seconda squadra nerazzurra in vista del campionato di Serie C. I dettagli. L’ Inter sta continuando a rafforzare la sua formazione Under 23 in vista del prossimo campionato di Serie C, con l’obiettivo di creare una squadra competitiva e in grado di ritagliarsi uno spazio importante nella categoria. La neonata squadra, guidata da Stefano Vecchi, ha giĂ visto l’ingresso di alcuni giovani talenti del settore giovanile e di alcuni giocatori esperti come Prestia e Melgrati, che portano esperienza al gruppo. Ma i nerazzurri non si fermano qui, continuano a monitorare altri giovani che hanno ben figurato nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter U23, si complica la pista Stuckler: il Vicenza fa sul serio, la situazione