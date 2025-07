Inter U23 nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler | cosa succede

Inter U23, le ultime sulle mosse di calciomercato della seconda squadra nerazzurra in vista del campionato di Serie C. I dettagli. La formazione Under 23 dell’ Inter sta continuando a lavorare per costruire una squadra competitiva in vista del campionato di Serie C che sta per iniziare. Dopo l’arrivo di alcuni giovani promesse e qualche rinforzo esperto come Prestia e Melgrati, i nerazzurri sono sempre più concentrati sul rafforzamento del reparto offensivo, e uno dei nomi in cima alla lista è quello di David Stuckler, attaccante della Cremonese. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto attraverso il suo profilo X, l’Inter ha mantenuto contatti costanti con la Cremonese per cercare di portare il giovane talento danese, classe 2004, alla corte di Stefano Vecchi, tecnico della squadra Under 23. 🔗 Leggi su Internews24.com

