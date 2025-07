Inter quota 50 milioni per super Lookman Milan-Jashari | c’è l’ok

Arrivano i colpi. Dopo una prima fase un po’ letargica, il mercato estivo è pronto finalmente a infiammarsi a suon di botti grazie all’irruzione delle big. Una sessione che - eccezion fatta del Napoli - ha visto le tre grandi storiche (Inter, Juve e Milan) recitare un ruolo più da comparsa che da protagoniste. Motivo per cui ora sono pronte ad accelerare per recuperare il tempo perduto. Appuntamento tra martedì e mercoledì tra l’Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman: Marotta e Ausilio alzeranno l’offerta a 45 milioni e attraverso l’aggiunta di qualche bonus potrebbero far capitolare la Dea sfiorando i famigerati 50 milioni richiesti dalla famiglia Percassi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter, quota 50 milioni per super Lookman, Milan-Jashari: c’è l’ok

In questa notizia si parla di: inter - milioni - lookman - milan

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - Il croato Sucic è il primo, ma non sarà certamento l’ultimo del piano di rinnovamento che attuerà il club nerazzurro nei prossimi mesi Mentre aspetta domenica e soprattutto il 31 maggio, giorno della finale di Champions, l’ Inter lavora per la prossima stagione con l’obiettivo di ripartire di nuovo in primissima fila sia in Italia che in campo europeo.

Marchetti rivela: «Frattesi? L’Inter lo valuta almeno 40 milioni, ma al Napoli si chiederebbe…» - di Redazione Luca Marchetti si è espresso su Frattesi e sull’interesse dell’Inter nei suoi confronti.

Inter Barcellona da record anche in tv: quasi 8 milioni di spettatori tra Sky e TV8! Numeri da capogiro - di Redazione Inter Barcellona da record anche in tv: quasi 8 milioni di spettatori tra Sky e TV8! Numeri da capogiro: eccoli nel dettaglio.

L'esterno ecuadoregno, prelevato dal #Brighton per 18 milioni, #Lookman, si muove #Oaktree : ma #Inter e #Atalanta restano lontane #milan #Calciomercato #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 Vai su X

? – ` #CALCIOMERCATO: La Dea gela l’Inter «Pochi 40 milioni per Lookman». Prima offerta di Marotta, Percassi ne vuole 50. #Jashari snobba il Bruges: per lui solo il #Milan. Vai su Facebook

Inter, quota 50 milioni per super Lookman, Milan-Jashari: c’è l’ok; Inter, assalto finale per Lookman: sfondare i 40 milioni non è più un tabù; Inter, un tesoretto per guardare a Lookman Milan, per Jashari rossonero c'è ottimismo.

Inter, quota 50 milioni per super Lookman, Milan-Jashari: c’è l’ok - I nerazzurri rilanciano e la Dea potrebbe cedere Allegri: "Diventare squadra al più presto" ... Da msn.com

Lookman all'Inter, l'offerta sale a 45 milioni: cosa manca per chiudere - end di attesa, dunque, e poi l’Inter farà la sua nuova mossa per Lookman. Lo riporta corrieredellosport.it