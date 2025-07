Inter oggi il confronto tra Thuram e Lautaro | filtra questa sensazione sul futuro

Inter, le ultime sul rapporto tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez in vista del primo allenamento insieme ad Appiano Gentile. Ieri, una foto social ha segnato il ritorno della serenitĂ in casa Inter. Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, i due protagonisti piĂą discussi dell’ultimo periodo, si sono riuniti per un incontro chiarificatore a casa del capitano argentino, facendo seguito alle polemiche che avevano agitato l’ambiente nerazzurro. La stagione passata, infatti, aveva visto alcune frecciate lanciate da Lautaro verso i suoi compagni e in particolare a Calhanoglu, dopo le dichiarazioni dell’argentino nel corso del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, oggi il confronto tra Thuram e Lautaro: filtra questa sensazione sul futuro

In questa notizia si parla di: lautaro - thuram - inter - confronto

Inter-Barcellona MOVIOLA LIVE: Thuram chiede un rigore, regolare il goal di Lautaro Martinez - Di seguito gli episodi da moviola piĂą importanti di Inter-Barcellona, gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League, in scena.

Lautaro Martinez alla Thuram? Inter-Barcellona -3: due ragionamenti – CdS - Lautaro Martinez ieri ha svolto gli esami strumentali, che hanno scongiurato una lesione. Per Inter-Barcellona spera di esserci quantomeno per la panchina.

Inter, nuovo colpo di scena: Thuram “attacca” Lautaro, sono ai ferri corti - Lo spogliatoio dell’Inter è sempre più una polveriera: adesso è tutti contro tutti, il gesto di Marcus Thuram contro Lautaro è clamoroso L’eliminazione per mano della Fluminense al Mondiale per Club e l’ufficialità e la certezza di chiudere una stagione con zero titoli non sono le peggiori notizie del gioco in casa Inter.

GdS – Inter, Chivu ha voluto subito un confronto: Thuram-Lautaro? Non solo, la ricostruzione Vai su X

L’arrivo di Lookman chiuderebbe definitivamente le porte di Pio Esposito all’Inter? Lautaro, Thuram, Lookman, Bonny e Pio Esposito. “Niente male”, viene da pensare immediatamente. Soprattutto considerando che, oltre la ThuLa, il parco attaccanti dell’Int Vai su Facebook

Inter, Thuram fa le prove di pace: cosa è successo dopo il caso Lautaro-Calhanoglu; Lautaro-Thuram e il faccia a faccia voluto da Chivu in albergo: cosa è successo; La riunione dopo la tempesta: Inter, confronto in hotel voluto da Chivu.

Lautaro, sarà un inizio diverso ma sempre al centro dell’Inter. E con Thuram… - Da buon capitano Lautaro Martinez ha chiarito tutto quello che era in sospeso con Calhanoglu. Secondo fcinter1908.it

Calhanoglu e Lautaro Martinez ricompongono la frattura! Pace in casa Inter - All’Inter torna finalmente il sereno dopo settimane turbolente segnate da voci di mercato e frizioni interne. Segnala inter-news.it