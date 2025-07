Inter Asllan rifiuta il Real Betis e fa arrabbiare la dirigenza | la sua volontà è chiara

Inter, Kristjan Asllani rifiuta un’offerta della Real Betis: la sua posizione è chiara, ma ha infastidito la dirigenza nerazzurra Kristjan Asllani è finito al centro di un caso interno all’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non avrebbe gradito l’atteggiamento del centrocampista albanese, reo di aver rifiutato ripetutamente le offerte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Asllan rifiuta il Real Betis e fa arrabbiare la dirigenza: la sua volontà è chiara

In questa notizia si parla di: dirigenza - inter - rifiuta - real

Calciomercato Inter, per la difesa si punta Koni De Winter: la dirigenza nerazzurra prepara una contropartita tecnica - di Redazione Calciomercato Inter, avviati i primi contatti per Koni De Winter del Genoa: i dettagli. Dopo aver già acquisito Sucic e con Luis Henrique quasi ufficiale, l’ Inter sta ora valutando giocatori per la difesa, e un calciatore del Genoa sembra rispondere perfettamente alle esigenze di Inzaghi: Koni De Winter.

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra pensa all’attacco: il nome più caldo è Bonny, su David… - di Redazione Calciomercato Inter, aggiornamenti in merito a Bonny e David, entrambi profili accostati ai nerazzurri per l’attacco della prossima stagione: le ultime.

Calciomercato Inter, la Juventus lancia la sfida: anche i bianconeri piombano sull’attaccante nel mirino della dirigenza nerazzurra - di Redazione Calciomercato Inter, la Juventus ostacola i nerazzurri e piomba sul noto obiettivo di mercato: si ripeterà quello che è successo con Bremer?.

Nel mirino del Napoli è tornato quindi Ademola Lookman, l’esterno nigeriano dell’Atalanta, reduce da due ottime stagioni con la maglia della Dea e protagonista assoluto della vittoria dell'Europa League da parte della Dea nel 2024. La dirigenza azzurra, con Vai su Facebook

Calciomercato, le news dell'11 luglio: Osimhen, il Napoli rifiuta l'offerta del Galatasaray; Modric saluta il Real, pronto per il Milan; Inter, Sassuolo su Buchanan; Zidane rifiuta un’offerta dall’Arabia: ma cosa c’entra Inzaghi?; Serie A, rinviate le partite di sabato per il funerale del Papa: l'Inter rifiuta la deroga, giocherà domenica alle 15.

Calciomercato, l'Inter rifiuta un ex Milan: secco no - Ma il suo profilo è stato bocciato così come a gennaio Un nome di peso torna a circolare nel calciomercato milanese, ma questa volt ... Scrive milannews24.com

Rifiutato dal Real Madrid, che affare: se lo prende l’Inter - Il Real Madrid respinge un possibile affare in entrata, l'Inter può approfittarne: svolta incredibile sul mercato Gli intrecci del calciomercato sono Occasionissima per l'Inter, giocatore proposto al ... Come scrive spaziointer.it