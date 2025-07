Inter all-in su Lookman | abbandonata la pista Leoni col risparmio più soldi per l' attaccante

Le cessioni di Stankovic e Buchanan alimentano il tesoretto che i nerazzurri investiranno per convincere l'Atalanta: la proposta sale a 43 milioni bonus esclusi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, all-in su Lookman: abbandonata la pista Leoni, col risparmio piĂą soldi per l'attaccante

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter, all-in su Lookman: abbandonata la pista Leoni, col risparmio piĂą soldi per l'attaccante; Calhanoglu Inter, prove di divorzio fallite: il motivo; Sommer Inter il Galatasaray molla la presa! Accordo con Ederson per la porta abbandonata la pista per lo svizzero.

Inter a mani vuote, salta l’arrivo di Lookman: il motivo - Ademola Lookman sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, ma invece così non sarà. calciomercato.it scrive

Inter-Lookman, viva la pista alternativa Nico Gonzalez: c’è un grande vantaggio sulla formula - Nico Gonzalez è la prima alternativa ad Ademola Lookman per l'attacco dell'Inter. Come scrive fcinter1908.it