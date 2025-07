Oggi i cancelli di Appiano Gentile riaprono per tutto il gruppo dell’Inter. Ecco maggiori dettagli sul programma stilato da Chivu e sui presenti al raduno. SI INIZIA – Pronti, via: inizia il raduno dell’Inter. L’appuntamento è fissato per questa mattina, intorno alle 9.30, quando i calciatori si ritroveranno dopo un mese di vacanze per iniziare a lavorare insieme a Cristian Chivu alla nuova stagione nerazzurra. In realtĂ , spiega il Corriere dello Sport, le giornate di sabato e domenica verranno impiegate per svolgere i test, mentre gli allenamenti avranno inizio direttamente lunedì. Durante il weekend, infatti, l’allenatore nerazzurro lascerĂ i suoi ragazzi liberi dopo aver pranzato nel centro sportivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Inter, al via il raduno: il programma di Chivu e l’assente annunciato – CdS