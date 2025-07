Insieme facciamo Protezione Civile | al via il campo scuola

Mercoledì 23 luglio si è svolta la giornata introduttiva del campo scuola 2025 “Insieme facciamo Protezione Civile”, promosso dalla Protezione Civile I Sarrastri in collaborazione con varie associazioni locali.L’evento ha visto la partecipazione di numerose autoritĂ civili, religiose e militari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticitĂ idrogeologica di livello 'giallo'.

Incendio al liceo Maior, evacuati 250 studenti ma è un'esercitazione di protezione civile - Evacuati 250 studenti del liceo Maior, ma quella che si è svolta la mattina di sabato 10 maggio è stata solo un’esercitazione di protezione civile per insegnare ai ragazzi come comportarsi nel caso in cui si dovesse verificare, come simulato nel caso specifico, un incendio o qualunque altra.

Meteo, che tempo farĂ nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Che tempo farĂ nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 maggio, pubblicate sul sito della Protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 maggio.

“Insieme facciamo Protezione Civile”: al via il campo scuola - Il Presidente Aniello Lenza ha espresso soddisfazione per la grande partecipazione e ha annunciato un programma di cinque giorni ricco di attività ambientali, culturali e di Protezione Civile ... Come scrive salernotoday.it

Arma dei Carabinieri e Protezione civile insieme per educare i più piccoli alla legalità foto - Un progetto per seminare legalità e consapevolezza nelle nuove generazioni. Si legge su catanzaroinforma.it