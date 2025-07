Inseguimento tra auto arrivati in via Colombo si prendono a pugni in mezzo alla strada

Prima si inseguono in auto, poi si prendono a pugni. Un movimentato episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi in cittĂ , che ha visto l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, due auto si sono inseguite fino all’altezza della zona di via Colombo, con i due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: auto - colombo - prendono - pugni

Incidente a Pontecagnano, scontro fra auto e moto in via Colombo: ferito centauro - Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Colombo a Pontecagnano Faiano. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter che procedeva in direzione del centro ha impattato contro la parte anteriore sinistra di un’autovettura, una Opel Astra, che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia.

Via Colombo, in auto contro un palo e un albero: 35enne all'ospedale - Perde il controllo dell’auto e finisce prima contro un palo che illumina un attraversamento pedonale e poi contro un albero.

Terribile schianto sulla Cristoforo Colombo a Roma fra ambulanza e due auto: feriti e strada chiusa - Paura sulla Cristoforo Colombo questa sera: un'ambulanza si è schiantata contro due auto. Diversi i feriti, chiuso il tratto di strada interessato.