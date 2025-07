Innocence cambia orario | scopri quando va in onda la soap di mediaset

modifica orario di messa in onda per innocence: nuove fasce su canale 5. Da sabato 26 luglio, la programmazione di Innocence, la serie turca trasmessa su Canale 5, subirà un cambiamento nell’orario di trasmissione. La decisione mira a ottimizzare gli ascolti e favorire la competitività con altri programmi di punta del palinsesto pomeridiano. quando andrà in onda innocence. Originariamente trasmessa ogni fine settimana nel pomeriggio, subito dopo Beautiful, la soap ha iniziato a essere proposta dal 12 luglio. A partire da questa settimana, l’appuntamento è stato anticipato alle ore 17:45. Questa fascia temporale precede immediatamente il game show condotto da Enrico Papi, Sarabanda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Innocence cambia orario: scopri quando va in onda la soap di mediaset

