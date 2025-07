Innocence anticipazioni 27 luglio | Ela si risveglia ma tace la polizia indaga su un secondo cellulare

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. In questa puntata: dopo il risveglio in ospedale, Ela si chiude nel silenzio. Intanto, emergono nuovi indizi sul suo legame con Ilker. Domenica 27 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:55, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica ed è incentrata su Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene sconvolta quando scopre la relazione clandestina della figlia diciannovenne Ela con?lker Ilgaz, un uomo di 35 anni, nonché capo del padre della ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

