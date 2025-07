Inizia l' esodo estivo | traffico da bollino rosso e allerta gialla per maltempo Ecco dove

Quello cominciato oggi, sabato 26 luglio, è il primo grande weekend di partenze: in viaggio ci sono 13 milioni di italiani. Oltre al traffico, ad accrescere i disagi c'è anche lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo (dalle 13 alle 17) e il maltempo, con allerta gialla in sette regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto). . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Inizia l'esodo estivo: traffico da bollino rosso e allerta gialla per maltempo. Ecco dove

Allerta meteo Italia, frana in città: il muro si stacca e crolla sulle auto, traffico in tilt - Le abbondanti precipitazioni che hanno investito il Nord-Ovest del Paese in questi ultimi giorni stanno lasciando dietro di sé segni evidenti.

ALLERTA GIALLA IN FVG PER FORTI TEMPORALI DALLE 00:00 DEL 26 LUGLIO 2025 ALLE 24:00 DEL 26 LUGLIO 2025. ALLERTA METEO GIALLA ANCHE IN VENETO. Vai su Facebook

Maltempo, allerta gialla in sette regioni. Tregua dal caldo fino ad agosto - Un fine settimana di esodo estivo all'insegna di piogge intense, temporali, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento al Centro Nord, con 7 regioni in allerta gialla: Veneto, Emilia- Si legge su msn.com