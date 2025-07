Brutte notizie per il Napoli. Durante la seduta di allenamento mattutina un calciatore azzurro è uscito malconcio dal campo, destando preoccupazione. La squadra partenopea continua il suo ritiro a Dimaro Folgarida  e dopo l’allenamento di questa mattina, i calciatori guidati da mister Conte sono pronti a sfidare il Catanzaro per la seconda amichevole stagionale, che si terrĂ oggi alle ore 18 in Val di Sole. Il ds Manna è sempre al lavoro per completare la squadra, andando ad acquistare gli ultimi tasselli per andare a rinforzare la squadra campione d’Italia, che nella stagione 20252026 affronterĂ ben 4 competizioni, con l’intento di difendere il tricolore e non sfigurare al ritorno in Champions League, dopo un anno di assenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio per un azzurro a Dimaro: è accaduto poco fa in campo