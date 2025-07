Influencer arriva la stretta dell’Agcom con multe fino a 600mila euro | ma le nuove regole non risolvono il fake engagement

Codice di condotta per gli influencer, arriva l’ok dell’Agcom. “ Ma non risolve i problemi del fake ingagement e del sensazionalismo sui casi di cronaca giudiziaria”. Multe fino a 600mila euro, maggiore trasparenza nei messaggi pubblicitari, il rispetto dei minori e della dignitĂ umana, una stretta sui discorsi che incitano all’odio e regole a garanzia del diritto d’autore. Sono tutte le novitĂ contenute nel Codice di condotta per gli influencer, che è stato approvato dal Consiglio dell’Agcom con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi. – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Influencer, arriva la stretta dell’Agcom con multe fino a 600mila euro: ma le nuove regole “non risolvono il fake engagement”

