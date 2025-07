Infarto il tempo è vita Anche le donne a rischio Nel dubbio chiamate il 112

"Se pensi di avere un infarto, chiama il 112 ". È questo il messaggio chiaro e diretto che l’Azienda Usl Toscana nord ovest rivolge alla popolazione per contrastare un comportamento ancora troppo diffuso: recarsi autonomamente al pronto soccorso in presenza di sintomi riconducibili a un attacco cardiaco. In caso di sospetto infarto, infatti, non bisogna chiamare il medico di famiglia, né recarsi in ospedale con mezzi propri, anche se accompagnati. Ogni minuto è prezioso e può fare la differenza tra la vita e la morte. L’unica azione corretta è chiamare immediatamente il 112, attivando così il sistema di emergenza sanitaria territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infarto, il tempo è vita “Anche le donne a rischio. Nel dubbio chiamate il 112“

