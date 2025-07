indipendenti ma sereni turismo on the road e protezione su misura

Viaggiare in camper significa libertà , scoperta e indipendenza. Ma per godersi ogni chilometro con serenità è fondamentale partire con la giusta protezione. CamperSereno, la convenzione assicurativa pensata appositamente per chi ama spostarsi in camper, offre coperture su misura, servizi dedicati e vantaggi esclusivi. A differenza delle classiche polizze RC auto, CamperSereno tiene conto delle esigenze specifiche dei camperisti. La convenzione offre una formula flessibile e completa, che va oltre l’assicurazione obbligatoria, includendo garanzie accessorie come furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, cristalli, assistenza stradale H24, responsabilità civile verso terzi anche in ambito campeggio e perfino protezione del contenuto del veicolo, come oggetti personali, attrezzatura sportiva o elettronica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

