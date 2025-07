Indagate per omicidio L' ex moglie di Celeste Pin presenta denuncia

Indagare per omicidio. L’ex moglie di Celeste Pin ha presentato una formale richiesta alla Procura di Firenze affinchè vengano approfondite le indagini sulla morte dell’ex calciatore della Fiorentina, rinvenuto senza vita nel suo appartamento sulle colline di Firenze il 22 luglio scorso. La pm Silvia Zannini ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo, con l'ipotesi prevalente di un suicidio - al momento non risultano persone indagate e le indagini sono ancora a carico di ignoti - ma l’ex coniuge di Pin non crede a questo scenario. Ieri, nel giorno della restituzione della salma per la celebrazione dei funerali, Elena Fabbri ha presentato una denuncia per omicidio e ha chiesto indagini piĂą approfondite, a partire dal test tossicologico e dall’esame di messaggi e chiamate sul cellulare, nonchè dell'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Indagate per omicidio". L'ex moglie di Celeste Pin presenta denuncia

