Incredibile Darderi | trionfa a Umago ma si fa male alla caviglia

Una vittoria che in un attimo si trasforma in beffa. Luciano Darderi trionfa nell'Atp 250 di Umago, battendo in finale Carlos Taberner in due set con un doppio 6-3. L'azzurro, però, subito dopo il match point, crolla a terra e sente dolore alla caviglia, al punto che è l'avversario spagnolo ad aiutarlo a rialzarsi. Darderi, che conquista il suo secondo titolo nel giro di una settimana, ha poi ricevuto le cure dei fisioterapisti a bordo campo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incredibile Darderi: trionfa a Umago, ma si fa male alla caviglia

