Incontro ‘segreto’ Pd-5S | ancora fumata nera e così slitta la direzione

Firenze, 26 luglio 2025 – “Perché c’era qualcosa, tra quei due, qualcosa che in verità doveva essere un segreto, o qualcosa di simile “. Magari Emiliano Fossi, Marco Furfaro e Igor Taruffi avranno letto alla velocità della luce “Castelli di rabbia“ di Alessandro Baricco, trapelata la notizia del vertice Pd-5Stelle in via Forlanini. Perché i piani della segreteria regionale dem sono saltati in aria quando nel tardo pomeriggio il M5s ha reso pubblico l’incontro. Il deputato toscano Andrea Quartini e la coordinatrice in Regione Irene Galletti hanno ribadito ai tre schleiniani “con determinazione e chiarezza” la propria linea programmatica maturata dopo 10 anni di opposizione “costruttiva” al Pd e alle giunte Rossi II e Giani I. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro ‘segreto’ Pd-5S: ancora fumata nera, e così slitta la direzione

In questa notizia si parla di: incontro - segreto - fumata - nera

Telefonata tra Erdogan e Meloni, l?incognita di un incontro a cui Palazzo Chigi lavora in gran segreto - Si sono sentiti ieri, a due settimane dalla visita di Recep Tayyip Erdogan a Roma. Già in quell?occasione avevano parlato della guerra in Ucraina, della necessità di arrivare a.

Dazi, tregua Usa-Cina nata da un incontro segreto: ora strada in salita - (Adnkronos) – Lontano dai raggi del sole, e dai riflettori, nel quartier generale del Fondo monetario internazionale (Fmi) è iniziata la 'storia' che ha portato all'annunciato accordo tra Stati Uniti e Cina per porre fine alla guerra di dazi e controdazi con un 'cessate il fuoco' – tutto commerciale – tra le due superpotenze.

Jorge Martin in incognito a Le Mans per un incontro segreto con Aprilia: ha fatto un annuncio scioccante - Il campione del mondo Jorge Martin sarebbe stato in incognito a Le Mans durante il weekend del GP di Francia della MotoGP 2025 per comunicare ad Aprilia l’intenzione di lasciare il team al termine della stagione.

Incontro ‘segreto’ Pd-5S: ancora fumata nera, e così slitta la direzione; La fumata «in ritardo»: le ipotesi sui motivi. Poi arriva la «nera»; Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. La pace sia con voi - Il cardinale Prevost, prima di diventare papa, si racconta a Stefano Ziantoni.

Incontro ‘segreto’ Pd-5S: ancora fumata nera, e così slitta la direzione - Il 4 agosto la data per riunire il partito e dare il via libera a Giani. Secondo msn.com

Ex Ilva, fumata nera: nuovo incontro il 31 luglio - Si è concluso l'incontro al ministero delle Imprese sull'ex Ilva: è stato sottoscritto un verbale che rinvia al 31 luglio la decisione finale e istituisce una commissione tecnica finaliz ... Secondo finanza.repubblica.it