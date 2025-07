Incidenti sul lavoro ' in nero' due dei tre operai morti ieri a Napoli Quattro indagati

Due dei tre operai che sono morti ieri a Napoli per il ribaltamento di un montacarichi lavoravano in nero. La notizia anticipata da alcuni media, tra cui Il Mattino e la Repubblica, trova conferma in fonti investigative. Il rispetto delle normative di sicurezza è uno degli aspetti dell'indagine della Procura di Napoli. Si cerca conferma anche del fatto che gli operai non indossassero caschi e non fossero allacciati a cinture di sicurezza che avrebbero impedito la caduta nel vuoto. Iscritti nel registro degli indagati il titolare dell'impresa edile, l'amministratore del condominio, il responsabile sicurezza del cantiere e il titolare della ditta di noleggio del montacarichi.

