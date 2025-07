Incidente tra 3 auto a San Donà una donna ferita

È di una donna ferita il bilancio di un incidente occorso ieri sera in via Calvecchia a San Donà di Piave. Un sinistro che ha coinvolto tre automobili e sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti necessari.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayI vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - donà - donna - ferita

Simone muore a 27 anni in un incidente, dona organi a 12 persone: “Ha dato speranza a chi lottava per la vita” - Simone Mazzocchin è morto a 27 anni lo scorso 12 maggio a causa delle ferite riportate in un grave incidente stradale.

Vicenza, muore a 27 anni in un incidente stradale: dona gli organi a 12 persone - Simone Mazzocchin, donatore dichiarato, ha permesso di dare una nuova vita a diversi pazienti, tra cui alcuni bambini

Incidente fra tre camion in A4: traffico in tilt in autostrada tra San Donà e Cessalto - SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)/CESSALTO (TREVISO) - Complesso incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, lungo l?autostrada A4 Torino-Trieste in direzione Trieste.

Incidente tra 3 auto a San Donà, una donna ferita; Incidente tra tre auto nella notte, estratta una donna dalle lamiere: è ferita; Autobus Atvo tampona un Tir, una donna ferita a Portogruaro.