Incidente sull' Asse perde il controllo dell' auto e finisce contro il guard rail | 29enne in ospedale

ANCONA - Paura questa mattina, poco dopo le 7, lungo l'Asse Nord-Sud in direzione centro dove una ragazza di 29 anni è rimasta coinvolta in un'incidente stradale. La giovane, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua Lancia Y ed è finita contro il guardrail. Sul posto gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

