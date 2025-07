Incidente sull'Asse interurbano a Bergamo coinvolte diverse auto | tra i feriti ci sono tre bambine

Incidente stradale all'altezza dell'uscita per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Diverse automobili sono rimaste coinvolte. Ferite undici persone, tra cui tre bambine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzi On the Road entra nell’ospedale di Bergamo: nuove esperienze post-incidente - LA NOVITÀ. Esperienze post-incidente e realtà senza filtri: si rafforza la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’associazione Ragazzi On the Road.

Michele Negri morto in un incidente durante una gara ciclistica a Bergamo: aveva 31 anni - Il ciclista di Cavenago d'Adda (Lodi) ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato a finire contro un muro all'altezza di Berbenno (Bergamo) durante la gara Gran Fondo Internazionale BGY.

Camion perde il carico in A4 dopo un incidente, 5 chilometri di coda tra Seriate e Bergamo verso Milano - Traffico intenso tra Seriate e Bergamo sull’ A4 Milano-Brescia verso Milano. Nella mattina di mercoledì 7 maggio in autostrada si registrano almeno 5 chilometri di coda per un incidente all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio: coinvolto un camion che ha perso il carico sulla carreggiata.

Il ragazzino si trova ricoverato a Bergamo: le vetture coinvolte sono state sottoposte a sequestro per ordine del magistrato di turno Vai su X

INCIDENTE A LUZZANA (BG): MUORE UN CASSINESE 52ENNE Il motociclista di 52 anni morto ieri a Luzzana (in provincia di Bergamo) a seguito di un incidente stradale è il cassinese Roberto Ferri. Ferri era alla guida della sua Ducati poco prima delle 17 e Vai su Facebook

Incidente sull'Asse interurbano a Bergamo, coinvolte diverse auto: tra i feriti ci sono tre bambine; Stezzano, incidente sulla tangenziale sud: cinque auto coinvolte, diversi feriti e un 33enne morto; Incidente su A4 a Bergamo, coinvolti più veicoli e quasi 30 persone: ci sono feriti, lunghe code verso Milano.

Incidente sull’Asse interurbano a Bergamo, coinvolte diverse auto: tra i feriti ci sono tre bambine - Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale all'altezza dell'uscita per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo riporta fanpage.it

Due incidenti in direzione Bergamo: lunghe code sull’asse interurbano - Traffico totalmente bloccato sull’ asse interurbano di Bergamo, nella tarda mattinata di sabato 26 luglio, a causa di un doppio incidente. Riporta bergamonews.it