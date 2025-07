Incidente sulla Flaminia a Fossato di Vico | quattro feriti intervengono Vigili del Fuoco e 118

Intervento dei Vigili del fuoco di Gaifana lungo la SS3 Flaminia, al km 197+600, nel territorio comunale di Fossato di Vico, per un incidente stradale che ha coinvolto quattro persone. Tutti gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire autonomamente dalle auto prima dell’arrivo dei soccorsi. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale con tre ambulanze. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso e gestito la viabilitĂ per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Incidente sulla Flaminia a Fossato di Vico: quattro feriti, intervengono Vigili del Fuoco e 118

