Incidente stradale tifoso del Catania in gravi condizioni | amichevole annullata

Il Catania (Serie C, girone C) ha espresso vicinanza ai 9 tifosi che con un pulmino sono rimasti coinvolti nell'incidente stradale verso Salerno mentre stavano raggiungendo il ritiro degli etnei in Umbria, a Norcia in Valnerina. Uno dei 9 tifosi - età 47 anni - versa in condizioni critiche ed è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - catania - condizioni

USA, incidente stradale a Yellowstone, pickup si schianta contro bus turistico, 7 morti e 8 feriti, tra le vittime anche una donna italiana - Dopo lo schianto i due veicoli hanno preso fuoco; morta una connazionale, come conferma la Farnesina Tragico incidente stradale negli Stati Uniti.

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - E' stato conferito l'incarico al perito per l'autopsia da eseguire sul corpo di Alessio Russo, il 26enne di San Tammaro deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso 9 maggio a San Prisco.

Drammatico incidente stradale: tre feriti, tra cui una bambina di 6 anni trasportata all’ospedale Gemelli con l’eliambulanza - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale ha sconvolto il quartiere della Borghesiana a Roma, provocando tre feriti, tra cui una bambina di soli sei anni.

Gravi le condizioni della 16enne coinvolta nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 16 giugno lungo via Elorina. Il giovane alla guida della moto, anche lui ferito, è stato portato prima all’ospedale di Siracusa e poi al San Marco di Catania. Le sue condizioni n Vai su Facebook

Incidente stradale, tifoso del Catania in gravi condizioni: amichevole annullata; Incidente stradale a pulmino di tifosi del Catania, 9 feriti; Catania, tifoso in gravi condizioni: annullate amichevole e presentazione della squadra.

Catania, grave incidente stradale per bus con tifosi: diversi feriti nello schianto - Grave incidente in bus per i tifosi del Catania diretti al ritiro di Norcia: società e autorità al lavoro per gestire l’emergenza. Da notizie.it

Fuori strada con il pulmino, incidente a Petina: nove feriti, anche tifosi del Catania, due sono gravi - Quattro tifosi del Catania sono in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza dello ... Riporta msn.com