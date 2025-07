Incidente poco prima dell’hotel dei Pini due suv si scontrano e uno si ribalta | gravi 2 bambine

Violento scontro nella notte tra due suv sulla statale 115 tra Agrigento e Porto Empedocle, nei pressi del bivio poco distante dall’hotel dei Pini. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Peugeot 3008 e una Jeep Cherokee.Il bilancio è di 6 feriti di cui 2 bambine che sono in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

