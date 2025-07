Incidente notturno sull’A1 | Tre Feriti all’altezza di Fontanellato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Perdita di controllo e impatto contro il guardrail. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio sull’ autostrada A1, in direzione Bologna, nei pressi dello svincolo di Fontanellato. Intorno alle 3 del mattino, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro il guardrail. Tre persone ferite, ma non in pericolo di vita. A bordo dell’auto si trovavano tre persone, tutte rimaste ferite nell’impatto. I traumi riportati sono stati giudicati di media gravitĂ , ma nessuna delle vittime risulta in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente notturno sull’A1: Tre Feriti all’altezza di Fontanellato

