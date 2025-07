Incidente mortale sul raccordo Salerno-Avellino Valiante | Tratto non ancora in sicurezza quante altre vittime dovremo contare?

Ancora una vita spezzata sul raccordo Salerno - Mercato San Severino. L’ennesimo incidente mortale, questa mattina, sul tratto all’ingresso di Baronissi, dove ha perso la vita il conducente di una Jeep - 42enne avellinese- che, per cause da accertare, si è ribaltato più volte con la sua vettura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - mortale - raccordo - salerno

Incidente mortale sulla A1: muore Antonella Danese, insegnante salentina, 3 feriti - La 57enne si stava recando a Maranello per far visita al figlio ingegnere della Ferrari. Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A1, al chilometro 73, nel tratto tra Parma e Piacenza.

Incidente mortale ad Aurelio: scooterista muore dopo lo scontro con un mezzo dell’Esercito - Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì 14 maggio in piazza San Giovanni Battista de La Salle, nel quartiere Aurelio a Roma.

Incidente mortale: 23enne travolta e uccisa da un'auto - Una ragazza di 23 anni è morta dopo essere stata investita da una persona alla guida di un'automobile in via Bruno Buozzi a Dinegro.

Incidente mortale sul Raccordo Salerno-Avellino, 43enne perde la vita https://radioalfa.fm/incidente-mortale-sul-raccordo-salerno-avellino-43enne-perde-la-vita/… via @radioalfa Vai su X

VIDEO GRAVE INCIDENTE STRADALE A BARONISSI SUL RACCORDO SALERNO - AVELLINO IN DIREZIONE NORD QUESTA MATTINA ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP ERMINIO CIOFFI - NON SOLO NOTIZIE PER RICEVERE IN T Vai su Facebook

Incidente mortale sul raccordo Salerno-Avellino: perde la vita un 42enne; Incidente mortale sul raccordo Salerno-Avellino, Valiante: Tratto non ancora in sicurezza, quante altre vittime dovremo contare?; Incidente mortale sul raccordo autostradale Salerno - Avellino.

Incidente mortale sul raccordo autostradale Salerno-Avellino - La tragedia è avvenuta poco prima dello svincolo Baronissi sud Baronissi. Lo riporta msn.com

Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: c’è una vittima - Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto coinvolta si è ribaltata. Riporta irpinianews.it