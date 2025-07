Incidente mortale all’alba sul raccordo Salerno-Avellino | perde la vita un uomo di 42 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia poco prima dello svincolo di Baronissi. Un grave incidente si è verificato questa mattina, all’alba, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, all’altezza dello svincolo di Baronissi. Una Jeep, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente sbandato e si è ribaltata più volte, finendo la sua corsa distrutta sull’asfalto. Alla guida si trovava un uomo di 42 anni, che ha perso la vita sul colpo. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’impatto, non hanno potuto far nulla per salvarlo. Traffico bloccato e rilievi in corso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

