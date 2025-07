Incidente mortale a Cameri martedì a Novara l' ultimo saluto a Fabio Lima

SarĂ celebrato martedì 29 luglio a Novara il funerale di Fabio "Bio" Lima, il giovane di 26 anni che ha perso la vita nell'ennesimo incidente mortale lungo la Statale 32 a Cameri.Il tragico incidente è avvenuto lo scorso giovedì 17 luglio: Lima era in sella alla sua moto e viaggiava in direzione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - lima - mortale - cameri

Incidente mortale a Cameri: è Fabio Lima la vittima - Fabio Lima è la vittima dell'incidente mortale di ieri mattina, giovedì 17 luglio, avvenuto a Cameri.

Incidente mortale a Cameri: è Fabio Lima la vittima https://ift.tt/sDqUTLR https://ift.tt/UO6GmPg Vai su X

Incidente mortale a Cameri, martedì a Novara l'ultimo saluto a Fabio Lima; Attore di una compagnia teatrale novarese muore schiantandosi contro un tir a Cameri; Incidente mortale a Cameri: chiusa la Statale 32 in entrambe le direzioni.

Tragedia a Cameri: 26enne perde la vita in un incidente tra moto e tir - Questa mattina, 17 luglio, nei pressi della rotonda di Cameri in uscita dalla tangenziale, un giovane di 26 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in sella alla sua moto che è ... Secondo lavocedinovara.com

Incidente nel Novarese, scontro tra moto e camion: morto un ragazzo di 26 anni - Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto all’altezza del ... Lo riporta msn.com