Incidente in A11 auto si scontra con un camper in panne Un ferito grave

Vecchiano (Pisa), 26 luglio 2025 – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 25 luglio, lungo l’autostrada A11 Firenze-Mare, in direzione mare, poco prima dello svincolo per Livorno. Una macchina si è scontrata con un camper in panne, fermo sulla carreggiata a causa di un guasto. L’auto ha colpito una persona che era scesa dal camper, forse per controllare la natura del problema meccanico: il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello dal 118, intervenuto sul posto con due ambulanze e un’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco, il personale di Autostrade e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in A11, auto si scontra con un camper in panne. Un ferito grave

In questa notizia si parla di: camper - incidente - auto - panne

