Incidente fatale all' alba sul raccordo Salerno-Avellino | Ivan muore a 42 anni lascia moglie e figli

Sangue sull'asfalto, alle prime luci di questa mattina: sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, poco prima dello svincolo di Baronissi, una Jeep, per cause da accertare, è sbandata ribaltandosi più volte. Stando a quanto riferiscono i colleghi di Salerno Today, alla guida c’era un avellinese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Baronissi in lacrime per Ivan

Dolore e sconcerto a Baronissi per la tragica scomparsa di Ivan Montenero, 42 anni, vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sul raccordo autostradale Salerno–Avellino.