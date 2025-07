Incidente di Bonicelli dura accusa di Yuri Chechi | Ecco di chi è la colpa

Il mondo della ginnastica artistica italiana è sconvolto: durante le Universiadi di Essen, in Germania, Lorenzo Bonicelli è stato protagonista di un gravissimo incidente agli anelli. Una caduta violenta nel tentativo di eseguire il triplo raccolto che ha costretto i medici a sottoporre l’atleta a un delicato intervento chirurgico. Le prime notizie sembrano rassicurare sull’assenza di danni neurologici irreversibili, ma la paura è ancora tanta. Le accuse di Yuri Chechi. Preoccupazione che ovviamente condivisa anche da Jury Chechi, leggenda della ginnastica italiana, che ha commentato l’accaduto senza filtri: “L’incidente di Bonicelli agli anelli? La colpa è delle nuove regole della ginnastica, che sono sbagliate: troppi rischi “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente di Bonicelli, dura accusa di Yuri Chechi: “Ecco di chi è la colpa”

