Inciampa e precipita nel vuoto | escursionista muore a 64 anni

Una tragedia in quota ha funestato la giornata di ieri, venerdì 25 luglio: un escursionista tedesco di 64 anni ha infatti perso la vita nel primo pomeriggio a seguito di una caduta lungo il sentiero Viel del Pan, in Val di Fassa, nel tratto che dall’omonimo rifugio porta a Passo Fedaia.Il 64enne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Escursionista stroncato da un malore davanti a due amici: una donna ha tentato di rianimarlo, soccorsi inutili, è morto a 61 anni - SCHIO (VICENZA) - Escursionista colto da un malore mentre sta camminando con due amici lungo la stradina forestale che porta a Contrada Pozzani di Sotto.

Tragedia in montagna, escursionista precipita in un canale: muore così a 63 anni - Un tragico incidente in montagna ha scosso oggi la comunità degli amanti delle escursioni. Un escursionista, mentre si trovava in un gruppo di cinque persone, ha perso la vita dopo una caduta fatale durante il ritorno dalla cima di una montagna.

Escursionista precipita sotto Cima di Porta Bassa a Belluno, aveva 63 anni: gli amici hanno avvisato soccorsi - Un uomo di 63 anni è deceduto dopo essere precipitato per 60metri durante un'escursione sotto la Cima di Porta Bassa nel Bellunese

?? Inciampa e precipita nel vuoto: escursionista muore a 64 anni; Trentino, inciampa sul sentiero e precipita nel vuoto: morto escursionista sul monte Biaina; Inciampa su un sentiero e precipita per oltre 100 metri: muore sul colpo escursionista di 54 anni.

Escursionista precipita e muore in Trentino, un altro incidente anche in Valle d'Aosta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Escursionista precipita e muore in Trentino, un altro incidente anche in Valle d'Aosta ... Lo riporta tg24.sky.it

Escursionista scivola sul fango del sentiero in Val di Fassa, precipita lungo il pendio e muore a 64 anni - Un escursionista è scivolato sul fango del sentiero in Val di Fassa oggi, venerdì 25 luglio, per poi precipitare lungo il pendio. Da msn.com