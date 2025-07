Inchiesta urbanistica Stefano Boeri | amo Milano sono un architetto e non un cementificatore

Milano, 26 luglio 2025 – “ Amo questa cittĂ . Sono un architetto e non un 'cementificatore'. E ho fiducia nel lavoro della magistratura": questo il messaggio – affidato ai profili social da parte di Stefano Boeri, l'archistar presidente della Triennale coinvolto nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Il professionista risulta tra gli indagati della nuova inchiesta per corruzione e falso che ha giĂ portato a una r ichiesta di arresto per sei persone, tra cui l ’ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancred i e il magnate dell’immobiliare Manfredi Catella, che ha fondato e amministra il gruppo Coima, societĂ che lavora a decine di progetti in tutta la cittĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

