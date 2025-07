“Ottima la procedura sul villaggio olimpico si muova in fretta. lunedì alle 15 per me va bene. ci vediamo in Coima”. A scrivere il messaggio, inviato il 29 settembre 2022, è Giuseppe Marinoni, l’architetto ed ex presidente della Commissione paesaggio del comune di Milano, a un manager di Coima, l’immobiliare di Manfredi Catella che, come Marinoni, rischia l’arresto chiesto dai pm e su cui dovrà decidere il gip Mattia Fiorentini. Oltre alle chat tra Marinoni – l’unico dei sei su cui pende una richiesta di arresto ad avvalersi della facoltà di non rispondere – e Catella, che ha respinto le accuse di corruzione e induzione indebita davanti al giudice e con una memoria, e tra il primo e un manager di Coima, nelle annotazioni gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza hanno ricostruito l’ agenda digitale e gli incontri del numero uno della Commissione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta urbanistica Milano, Marinoni a un dirigente Coima: “Si muova in fretta sul Villaggio Olimpico”