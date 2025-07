Inchiesta urbanistica l’archistar Boeri si difende | Mi hanno trasformato in colpevole ma sono solo un architetto Il warning a Sala? Ecco cosa intendevo

«Amo questa città . Sono un architetto, non un “cementificatore”. Tutte le opere che ho realizzato sono una carta d’identità del nostro amore per una Milano più bella, verde, attrattiva e inclusiva. Fatti concreti, esposti al libero giudizio di tutti. E ho fiducia nella Magistratura». Così l’architetto Stefano Boeri, indagato nell’ inchiesta sull’urbanistica milanese e per cui la procura ha chiesto gli arresti, ha concluso una lunghissima lettera affidata ai suoi social media. Parole durissime contro chi, a suo parere, ha estrapolato fuori contesto alcune frasi contenute nelle indagini e le ha poi « montati per suggerire un’immagine totalmente distorta della mia vita professionale e della mia storia privata». 🔗 Leggi su Open.online

Inchiesta urbanistica, Stefano Boeri: amo Milano, sono un architetto e non un cementificatore - Milano, 26 luglio 2025 – “ Amo questa città . Sono un architetto e non un 'cementificatore'. E ho fiducia nel lavoro della magistratura": questo il messaggio – affidato ai profili social da parte di Stefano Boeri, l'archistar presidente della Triennale coinvolto nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano.

