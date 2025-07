Inchiesta sull'urbanistica a Milano l'archistar Stefano Boeri | Amo questa città non sono un cementificatore

"Amo questa città . Sono un architetto e non un cementificatore": a dirlo è l'archistar, Stefano Boeri, che è tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire» - «È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

