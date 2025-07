Inchiesta Milano Boeri si difende | Sono un architetto non un cementificatore

"Amo questa città . Sono un architetto e non un cementificatore. E ho fiducia nella magistratura". A Stefano Boeri basta una riga, l'ultima di un lungo post sui social, per descrivere il suo punto di vista sull'inchiesta che negli ultimi giorni sta scuotendo Milano, quella sull'urbanistica. "Sono stato oggetto di una violenta campagna diffamatoria - scrive l'architetto - per la diffusione di una serie di frammenti decontestualizzati di miei messaggi privati". "Il mio silenzio ha lasciato spazio a troppi dubbi e malevole interpretazioni" commenta con amarezza. Un silenzio rotto ora parzialmente con questo post in cui Boeri misura le parole con la stessa precisione con la quale dà vita ai suoi progetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta Milano, Boeri si difende: "Sono un architetto, non un cementificatore"

