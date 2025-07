Incendio nella Riserva dello Zingaro | evacuate 50 abitazioni danni ambientali incalcolabili

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incendio domato dopo ore di terrore tra Scopello e Castellammare del Golfo. CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 26 luglio, ore 12,17. Un devastante incendio ha colpito la Riserva Naturale dello Zingaro, nel territorio di Castellammare del Golfo (Trapani), causando l’evacuazione di circa 50 abitazioni nella zona di Scopello e provocando danni ambientali ed economici gravi. Emergenza notturna: case evacuate, zona illuminata dalle fiamme. Il sindaco Giuseppe Fausto ha confermato che l’incendio è stato finalmente circoscritto dopo ore di intensa emergenza. « Intorno alle otto di questa mattina la situazione è rientrata, ma è stato necessario evacuare le abitazioni nel cuore della notte, quando il fuoco ha raggiunto pericolosamente le aree residenziali», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio nella Riserva dello Zingaro: evacuate 50 abitazioni, danni ambientali incalcolabili

In questa notizia si parla di: incendio - riserva - zingaro - evacuate

