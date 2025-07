Incendio nel rimessaggio sul lungarno | 3 barche a fuoco un ferito ustionato

Un incendio di barche si è verificato stamani, 26 luglio, all'interno di un rimessaggio sul Lungarno Gabriele D'Annunzio, nel Comune di Pisa. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti intorno alle ore 10.30 per il fuoco che si è sviluppato a partire da un natante di 6 metri con motore fuori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - incendio - rimessaggio - lungarno

Incendio a San Casciano, a fuoco un’oliveta. Famiglia lancia l’allarme ed evita il peggio - San Casciano Val di Pesa (Firenze), 20 luglio 2025 – Un ettaro di oliveto è andato a fuoco nel pomeriggio di domenica 20 luglio a Santa Cristina in Salivolpe, frazione del Comune di San Casciano Val di Pesa.

Incendio a Loreto, a fuoco cabina dell'Enel nella notte: gente in strada - Loreto (Ancona), 5 maggio 2025 –  Nottata di fuoco quella appena trascorsa a Loreto. Fiamme alte e una colonna di fumo nera, visibile fin dai quartieri a valle, hanno scosso la parte alta della città di Loreto.

Via Provinciale Pisana, incendio in un capannone usato come dormitorio: intervengono i vigili del fuoco - Paura in via Provinciale Pisana dove un incendio è divampato all'interno di un capannone nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio.

Tre barche a fuoco nel rimessaggio: una persona ricoverata per ustioni Incendio su Lungarno D'Annunzio https://cascinanotizie.it/tre-barche-fuoco-nel-rimessaggio-una-persona-ricoverata-ustioni… Vai su X

Incendio nel rimessaggio sul lungarno: 3 barche a fuoco, un ferito ustionato; Incendio in rimessaggio barche sul Lungarno D’Annunzio: a fuoco tre imbarcazioni, un ferito; Pisa, barca a fuoco: una persona ustionata.

Incendio in rimessaggio barche sul Lungarno D’Annunzio: a fuoco tre imbarcazioni, un ferito - Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa questa mattina, alle ore 10:32, in Lungarno Gabriele D’Annunzio, per un incendio che ha interessato un natante ... Come scrive gonews.it

Pisa, barca a fuoco: una persona ustionata - Pisa, 26 luglio 2025 – Una barca a motore fuori bordo, di 6 metri, ha preso fuoco mentre era all’interno del rimessaggio a Pisa in lungarno Gabriele D’Annunzio. Riporta msn.com