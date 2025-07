Incendio in un terreno privato a Menfi le fiamme inceneriscono mezzo ettaro di Macchia mediterranea

Un incendio divampato in un terreno privato ha distrutto circa mezzo ettaro di Macchia mediterranea in una localit√† di campagna a Menfi. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha bruciato anche una notevole quantit√† di sterpaglie.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incendio - terreno - privato - menfi

