Incendio alla stazione di Nettuno il comune diffida Ferrovie dello Stato per l' incuria dell' area

Incendio questa sera nell’area della stazione ferroviaria di Nettuno dietro il distributore di benzina in via Visca. Le fiamme, altissime, hanno distrutto parte delle sterpaglie incolte in un’area in cui stazionano dei cittadini senza fissa dimora fortunatamente usciti illesi dalla situazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: area - incendio - stazione - nettuno

Incendio devastante nell’area merci: danni per 4 milioni di euro. Vigili del Fuoco al lavoro per ore per domare le fiamme al centro commerciale Panorama di Cassino - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incendio devastante ha colpito nel pomeriggio di sabato l’area merci del centro commerciale Panorama, situato lungo la via Casilina, a Cassino.

Incendio in un'area di servizio, auto distrutta dalle fiamme. Danni anche alla struttura - NUMANA - Incendio ieri pomeriggio all'interno dell'area di servizio Conero Ovest. Per cause da chiarire un'auto è andata a fuoco.

Domato l'incendio nell'area industriale di Rocca di Caprileone, si lavora per bonificare l'area - Una notte intera di lavoro non è stata sufficiente per domare l'incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un magazzino dell'area industriale di Rocca di Caprileone.

Incendio alla stazione di Nettuno, il comune diffida Ferrovie dello Stato per l'incuria dell'area; Sterpaglie a fuoco nella zona della stazione ferroviaria di Nettuno, intervento dei vigili del fuoco; Tonnellate di rifiuti abbandonati rimossi dall’area parcheggio della stazione di Nettuno.

Incendio alla stazione di Nettuno, il comune diffida Ferrovie dello Stato per l'incuria dell'area - Lunedì il comune di Nettuno, alla luce di questo episodio, metterà Ferrovie di fronte alle proprie responsabilità con un provvedimento immediato di messa in mora ... Segnala romatoday.it

Nettuno, incendio alla stazione: il Comune diffida le ferrovie - CRONACA – Un violento incendio è divampato nella serata di oggi nell’area retrostante la stazione ferroviaria di Nettuno, nei pressi del distributore di benzina di via Visca. lanotiziaoggi.it scrive