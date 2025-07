incendio a un camion sulla variante di valico tratto chiuso a barberino code e disagi in a1

Barberino del Mugello, 26 luglio 2025 – Non c’è davvero pace per chi viaggia in A1. A causa di un incendio a un mezzo pesante avvenuto alle prime luci dell’alba, è stato chiuso l’allacciamento con la Direttissima-Variante di Valico dell’A1 in direzione Bologna. E’ accaduto all’altezza del km 258, nei pressi di Barberino del Mugello. L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, al momento non si hanno notizie su eventuali feriti. Autostrade consiglia, a chi è diretto verso Bologna, di percorrere la A1 Panoramica. L'uscita di Barberino di Mugello per le provenienze da Firenze è regolarmente utilizzabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

