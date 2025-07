Incendi nella notte sull’autostrada A1 | in fiamme due camion

Ancora incendi nella notte. Questa volta, i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti per due incendi di mezzi pesanti sul tratto autostradale A1. Il primo intervento si è avuto attorno alle ore 02:00 nel Comune di Barberino di Mugello nel tratto della Direttissima in direzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: incendi - notte - autostrada - fiamme

Notte horror a Parigi per il Psg in finale di Champions: auto sulla folla, risse e incendi. Un bambino è in pericolo di vita, 44 arresti - Le scene di festa hanno presto lasciato spazio a una notte horror: a Parigi la gioia per il Psg in finale di Champions League si è trasformata in un incubo.

Prosegue la lunga scia di incendi nel Salento: un furgone in fiamme nella notte - LECCE – Un furgone in fiamme nella notte: prosegue la lunga scia di episodi nel Salento. È accaduto intorno alle 2 e mezzo alla periferia di Racale, in Contrada Cafieri, dove ha preso fuoco un Iveco Saicar, per morivi in fase di accertamento ma di sospetta matrice dolosa.

Due morti, oltre 500 arresti, vandalismi, incendi e poliziotti feriti: ecco il bilancio di una notte da Champions in Francia - La storica vittoria del Paris Saint Germain nella finale di Monaco di Baviera contro l’Inter ha provocato un’ ondata di violenza a Parigi e in altre città della Francia Si è trasformata in tragedia e in una notte di pura violenza quella che doveva essere soltanto la festa dei tifosi francesi dopo la vittoria del PSG di Luis Enrique nella finale della Champions contro l’Inter a Monaco di Baviera.

( Luigi Martino) - Fiamme e paura nella notte a Ceraso, in via San Giovanni, dove un incendio è divampato improvvisamente mettendo in allerta la cittadinanza. Le fiamme, non lontane dalle abitazioni, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il rogo è Vai su Facebook

Incendi nella notte sull’autostrada A1: in fiamme due camion; Camion prende fuoco all'uscita dell'autostrada A14: le immagini spaventose da Dragonara [VIDEO]; Tir va a fuoco in autostrada.

Incendio in A1, autoarticolato avvolto dalle fiamme sulla Direttissima - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 nel comune di Barberino di Mugello, nel tratto della Direttissima in direzione Nord al km 258, per l'incendio di un autoarticolato che trasportava collettame ... Come scrive 055firenze.it

Tir va a fuoco in autostrada - BARBERINO DI MUGELLO: Doppio intervento nella notte sull'autostrada A1 per incendi che hanno coinvolto due mezzi pesanti. Si legge su toscanamedianews.it