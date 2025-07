Incendi nel Trapanese paura e notte in bianco a San Vito lo Capo | L’aria era irrespirabile

Paura e notte in bianco per residenti e visitatori di Macari per un incendio divampato nella frazione di San Vito lo Capo ai margini della Riserva dello Zingaro. “Eravamo senza acqua e senza corrente, l’aria era irrespirabile,” ha detto una donne che si trovava sul posto in villeggiatura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendi nel Trapanese, paura e notte in bianco a San Vito lo Capo: “L’aria era irrespirabile”

