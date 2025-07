Incendi nel Trapanese brucia la riserva naturale del Monte Cofano

Un grande incendio boschivo ha devastato durante la notte parte della riserva naturale del Monte Cofano, in provincia di Trapani. Le fiamme, alimentate dal forte vento e ben visibili dalla baia, si sono propagate rapidamente. Le immagini mostrano la situazione fino a poco prima dell'alba, quando sono intervenuti i canadair. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendi nel Trapanese, brucia la riserva naturale del Monte Cofano

?Violenti incendi dalla serata di ieri nel Monte Cofano, minacciando la Riserva Naturale dello Zingaro, nel Trapanese. L'incendio su Monte Cofano è esteso fino a località Castelluzzo, nei comuni di Custonaci e di San Vito Lo Capo. Foto di Giovanna Alamia. Vai su X

AVVISO Domani 25 luglio 2025 la Riserva Naturale Orientata "Zingaro" e la Riserva Naturale Orientata "Monte Cofano" saranno chiuse per allerta rossa incendi e ondate di calore. Vai su Facebook

Incendi, Monte Cofano avvolto dalle fiamme - Incessante fra Castelluzzo, Custonaci e la riserva il lavoro di vigili del fuoco, forestale e protezione civile per salvare il parco naturale. Secondo rainews.it

Incendio su Monte Cofano, distrutta la riserva: "Come un vulcano" - Secondo quanto riporta l’Ansa, si tratterebbe di un rogo di natura dolosa, in quanto le fiamme, che hanno ... Da notizie.virgilio.it