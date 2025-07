In ‘trasferta’ da Sant’Omobono a Bottanuco per rubare nelle auto | arrestato

Bottanuco. Ha rotto i finestrini di una Volvo, una Ford e una Hyundai parcheggiate in via XV Aprile, a Bottanuco, e ha rubato tutto ciò che poteva dagli abitacoli. Erano le 3 della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio e il rumore di vetri infranti ha svegliato alcuni residenti, che hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri del Radiomobile di Treviglio sono intervenuti, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che procedeva lentamente e che poi si è fermato fingendo di dover urinare. I militari lo hanno identificato e hanno perquisito la sua vettura. In un sacchetto di plastica hanno trovato occhiali, caricabatterie del telefono, un paio di auricolari, una carta bancomat e una tessera con buoni pasto elettronici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

